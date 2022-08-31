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Где в Краснодаре планово отключат воду 31 августа

Общество
31.08.2022 09:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/gde-v-krasnodare-planovo-otklyuchat-vodu-31-avgusta
Где в Краснодаре планово отключат воду 31 августа
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Плановое отключение водоснабжения 31 августа продлится до обеда. Коммунальщики проведут замену запорной арматуры на водопроводном вводе в переулке Ключевском.

Без воды останутся абоненты по следующим адресам:

  • улица Гаврилова, 60, 62;
  • улица Рашпилевская, 205, 203, 201, 199, 201/1;
  • улица Одесская, 21, 25;
  • переулок Ключевской, 25, 23, 21, 11;
  • проспект Одесский, 4, 4/1, 6А, 18, 18А, 23А, 23;
  • проспект Ватутина, 4.

Также 31 августа на некоторых улицах краевой столицы с 9:00 до 17:00 будет снижено давление воды. Причиной послужило отключение электроэнергии, сообщает пресс-служба «Росводоканал Краснодар».

Напор воды снизится по адресам:

  • улица Промышленная, 94;
  • улица Новокузнечная, 127, 125 — управление вневедомственной охраны ОВД Центрального округа;
  • улице Садовой, 110.

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