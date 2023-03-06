Где провести 8 Марта: курорты Краснодарского края готовят акции к празднику

К Международному женскому дню парки развлечений, отели и винодельни Кубани предлагают скидки на билеты, анимационные программы, праздничные концерты и подарки.

С 8 по 12 марта в «Сочи Парке» организуют тематические фотозоны и анимационные программы. Также пройдет уличный перформанс от флористов, мастер-классы по изготовлению медовых свечей, представления в обновленном дельфинарии. Женщинам предложат безлимитные развлечения по единому билету. В сувенирных лавках будут действовать скидки 20%, а кафе и рестораны представят специальное меню.

В Абрау-Дюрсо 8, 11 и 12 марта устроят бесплатные прогулки по озеру на водном трамвайчике. Кроме того, для гостей организуют экскурсии по историческому комплексу «Абрау-Дюрсо», конные и пешие прогулки со скидкой до 50%. Детский центр Abrau Junior и гастрономическая школа «Абрау-Дюрсо» готовят творческие и кулинарные мастер-классы.

С 4 по 12 марта вход в «Сафари-парк» в Геленджике сделали бесплатным для женщин. Винодельня ART SORT в Новороссийске к празднику организует экскурсии, дегустации, мастер-классы по живописи вином и фотосессии.

На «Красной Поляне» с 3 по 12 марта запланированы концерты звезд российской эстрады, живая музыка и шоу-программы. Также пройдут эколого-просветительские мероприятия, соревнования по горным лыжам и сноуборду, женский покерный турнир и конкурсы. Главным призом одного из них станет полет на вертолете, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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