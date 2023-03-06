Опрос: на 8 Марта туристки предпочитают романтику, девичники, релакс и экстремальный отдых

Национальный туроператор провел опрос в соцсетях, в котором приняли участие более 30 тыс. пользователей, чтобы выяснить, куда женщины хотели отправиться бы на праздник.

По данным АТОР, 34% опрошенных женщин на 8 Марта хотели бы отправиться в романтическую поездку. По словам женщин, это должно быть красивое место с романтическим оформлением номера, специальное меню тематического завтрака, возможность прогуляться по территории или за ее пределами и посетить сауну или SPA-процедуры, а также возможность поужинать в атмосферном ресторане.

Еще 30% мечтают о веселом отдыхе в женской компании. Как правило, площадками для таких мероприятий становятся отели, где есть SPA-программы и ночные клубы, а также различные анимационные шоу.

Расслабиться в каком-нибудь красивом месте на природе хотели бы 19% опрошенных. Еще 11% процентов опрошенных хотели бы поучаствовать в дегустациях в винодельнях.

Замыкает пятерку женских желаний активные виды спорта или экстремальный отдых. За этот вид отдыха высказались по 5% опрошенных, сообщает РИА «Новости».