Где купить елку в Краснодаре: список адресов
Традиционно елочные базары открывают 15 декабря. В этом году в краевой столице открыли 53 точки продаж.
Со списком адресов елочных базаров и точек с новогодними украшениями можно ознакомиться на интерактивной карте.
Торговля организована с соблюдением всех санитарных требований. Купить ель, пихту или сосну можно ежедневно до 31 декабря с 8:00 до 22:00. Точки украсили праздничными вывесками, флажками и световыми гирляндами. Продавцы будут встречать покупателей в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.
Средняя стоимость пихты — от 1,5 тыс. рублей за дерево, ели — от 800 рублей за м, а сосны — от 1 тыс. рублей за дерево.
Кроме того, на елочных базарах можно заказать доставку дерева на дом. Всем покупателям хвойные упакуют в сетку. Новогодние деревья доставили в Краснодар из питомников Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, Пермского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в середине декабря откроют 255 елочных базаров.
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