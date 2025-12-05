Где и когда смотреть «Прямую линию» губернатора Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 5 декабря в прямом эфире телеканала «Кубань 24» ответит на вопросы жителей региона.

Трансляция ежегодного разговора в прямом эфире начнется в 12:00.

Где смотреть «Прямую линию»?

«Прямую линию» покажут на телеканалах «Кубань 24», «Россия. Кубань» и «Краснодар».

Трансляцию в интернете можно смотреть:

В ОК «Кубань 24»;

В ВК «Кубань 24»;

На RUTUBE «Кубань 24»;

На сайте «Кубань 24».

Также трансляция будет доступна в аккаунтах Вениамина Кондратьева в социальной сети ВКонтакте и на Rutube.

Как задать вопрос?

Вопросы губернатору Вениамину Кондратьеву жители могут задать любым удобным для них способом:

по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края – 8-(861)268-60-44.

через чат-бот в мессенджере MAX – Вопрос губернатору Краснодарского края.

на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».

