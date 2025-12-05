Где и когда смотреть «Прямую линию» губернатора Краснодарского края
Политика
05.12.2025 10:25
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 5 декабря в прямом эфире телеканала «Кубань 24» ответит на вопросы жителей региона.
Трансляция ежегодного разговора в прямом эфире начнется в 12:00.
Где смотреть «Прямую линию»?
«Прямую линию» покажут на телеканалах «Кубань 24», «Россия. Кубань» и «Краснодар».
Трансляцию в интернете можно смотреть:
Также трансляция будет доступна в аккаунтах Вениамина Кондратьева в социальной сети ВКонтакте и на Rutube.
Как задать вопрос?
Вопросы губернатору Вениамину Кондратьеву жители могут задать любым удобным для них способом:
- по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края – 8-(861)268-60-44.
- через чат-бот в мессенджере MAX – Вопрос губернатору Краснодарского края.
- на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».
Читайте также: на «Прямую линию» губернатора Кубани поступило более 7,4 тыс. обращений.