ГД приняла закон о возможности создания платных зон для проезда в Сириусе

Госдума 18 декабря приняла в третьем чтении предложенный Правительством РФ закон, позволяющий создавать на федеральной территории «Сириус» платные зоны для проезда транспорта.

Решение о введении платной зоны, определении ее оператора, методике расчета оплаты и порядке ее взимания, максимальном тарифе и льготах будут принимать власти субъектов, говорится в законе.

«Платные зоны могут быть установлены на территории города Москвы и в федеральной территории «Сириус». Автомобильные дороги и участки автомобильных дорог, включенные в платную зону на основании решения об установлении платной зоны, приобретают статус платных автомобильных дорог и платных участков автомобильных дорог соответственно», — сказано в документе.

Планируется, что новые нормы вступят в силу 1 марта 2026 года.

Поправки, предусматривающие введение платных зон, внесли в законопроект ко второму чтению. Изначально инициатива определяла понятие опорной сети дорог и полномочия правительства по отнесению таких трасс к военным в условиях военного положения, а также порядок использования и ремонта.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что финансирование работ по поддержанию в нормативном состоянии входящих в опорную сеть дорог будет первоочередным.

«Таким образом, опорная сеть обеспечит решение задач в целях обороны страны, что исключит необходимость придания отдельным автомобильным дорогам статуса автомобильных дорог оборонного значения», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Если закон примут, поправки об использовании автодорог в период военного положения вступят в силу 1 марта 2027 года.

