Газпромбанк выкупил у шведской компании ТРЦ «Мега Адыгея» под Краснодаром

Группа Газпромбанк успешно провела сделку по приобретению сети ТЦ «Мега» в России у шведской компании Ingka Centres.

Помимо торгового центра в Адыгее, в сделку вошли еще 13 объектов. Их суммарная площадь — 2,3 млн кв. м. Согласно заявлению Тиграна Хачатурова, зампредседателя правления Газпромбанка, отвечающего за промышленные активы группы, компания планирует развивать сеть ТЦ «Мега». Он подчеркнул, что этот шаг подтверждает ее приверженность вектору развития стратегически важных активов и кадрового потенциала страны.

Хачатуров добавил, что группа Газпромбанк работает над созданием новой экономической среды, которая обеспечит непрерывность бизнеса и защиту потребителей.

«Наша приоритетная задача — повышение качества оказываемых услуг и удовлетворение растущего спроса, создание новых возможностей для российских брендов встать на полку», — цитирует Тиграна Хачатурова «Лента.ру».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», владелец торговых центров «Мега» и IKEA собирается продать всю недвижимость в РФ.