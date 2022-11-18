«Газпром» рассмотрит включение в программу газификации Кубани ряда населенных пунктов

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С предложением рассмотреть возможность включения ряда населенных пунктов в программу к председателю совета директоров ПАО «Газпром» Виктору Зубкову 18 ноября обратился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани предложил включить в программу в первую очередь территории со сложным горным рельефом.

«Благодаря нашей совместной работе уровень газификации в Краснодарском крае составляет 85%, что напрямую влияет на комфорт и удобство жителей. Рассчитываем довести этот показатель до 95%. Предлагаю включить в инвестиционную программу «Газпрома» ряд муниципалитетов, в первую очередь со сложным горным рельефом. Рассчитываем, что удастся решить вопрос газификации, а значит, существенно улучшить качество жизни людей», — сказал Кондратьев.

Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов сообщил, что по ряду населенных пунктов, в частности, в Сочи, этот вопрос уже рассматривают. Эти территории потенциально могут включить в программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

В Апшеронском районе уже построили межпоселковый газопровод от хутора Николаенко до поселка Нефтегорск. Кроме того, от Апшеронска строят газопровод к пяти поселениям. Также возводят ряд газораспределительных объектов для оптимизации нагрузки на сети в Краснодаре. Кроме того, «Газпром» модернизирует газораспределительные станции, мощности которых полностью задействованы. Это позволяет увеличивать производительность, подключать к ним новых потребителей.

Также на совещании обсудили реализацию проекта социальной догазификации. Кондратьев отметил, что на Кубани уже заключили 40 тыс. договоров на подключение. По ним уже обеспечили газом 13 тыс. домов. Для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей предусмотрели дополнительные компенсации за счет краевого бюджета.

Глава Сочи Алексей Копайгородский отметил, что реализация федерального проекта по догазицикации сделает более комфортной жизнь почти 4,5 тыс. семей в отдаленных населенных пунктах курорта, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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