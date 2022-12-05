«Газпром» изучает возможность расширения курорта в горах Красной Поляны

ООО «Газпром» опубликовало 3 тендера на 193 млн рублей, в которых говорится о подготовке мастер-планов для 3 новых курортов в горах Сочи: «Аишхо», «Табунная» и «Грушевый».

Компания заказала разработку обзорных карт будущего развития курортов с размещением склонов, канатных дорог и пунктов питания. Общая площадь 3 запланированных курортов «Газпрома» составила 16 тыс. га.

Как утверждают авторы материала, согласно представленным картам, курорты «Аишхо», «Табунная» и «Грушевый» могут расположиться на территории Кавказского заповедника и Сочинского нацпарка. Эксперт «Гринписа» Михаил Крейндлин напомнил, что по действующему законодательству в заповедниках строго запрещено любое строительство, кроме инфраструктуры ООПТ.

«До недавнего времени там можно было выделить так называемый биосферный полигон, где допускается иное строительство. Но летом был принят закон, который запрещает выделять такие полигоны», — отметил Крейндлин.

В Минприроды РФ рассказали, что сейчас специалисты прорабатывают вопросы размещения объектов горно-туристской индустрии на территории Красной Поляны и села Аибга в границах Сочинского нацпарка и Кавказского заповедника. При этом в ведомстве подчеркнули, что в рамках концепции согласовывали только курорты «Грушевый» и «Аишхо». О планах создания курорта «Табунная» в горах Сочи их пока не информировали, сообщает «КоммерсантЪ».

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