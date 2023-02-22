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Газоснабжение в Красной Поляне восстановили по временной схеме

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gazosnabzhenie-v-krasnoj-polyane-vosstanovili-po-vremennoj-sheme
Фото пресс-службы администрации Сочи

Сотрудники «Сочигоргаза» завершили восстановительные работы и начали запуск котельных, которые питают горячей водой и теплом дома и отели в горном кластере Адлерского района.

Подачу газа в Красной Поляне организовали по временной схеме. Кроме того, сотрудники водоканала продолжают монтировать две новые ветки водопровода. Восстановить водоснабжение в горном кластере Сочи планируют в течение дня 22 февраля.

Работы по восстановлению газо- и водоснабжения в Красной Поляне контролирует городской оперштаб, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сошедшая 20 февраля на Красной Поляне лавина повредила газопровод низкого давления и водопровод. На объекты олимпийской деревни организовали подвоз воды четырьмя автоцистернами от Сочинского водоканала.

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