Газоснабжение в Красной Поляне восстановили по временной схеме
Происшествия
22.02.2023 08:10
Сотрудники «Сочигоргаза» завершили восстановительные работы и начали запуск котельных, которые питают горячей водой и теплом дома и отели в горном кластере Адлерского района.
Подачу газа в Красной Поляне организовали по временной схеме. Кроме того, сотрудники водоканала продолжают монтировать две новые ветки водопровода. Восстановить водоснабжение в горном кластере Сочи планируют в течение дня 22 февраля.
Работы по восстановлению газо- и водоснабжения в Красной Поляне контролирует городской оперштаб, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сошедшая 20 февраля на Красной Поляне лавина повредила газопровод низкого давления и водопровод. На объекты олимпийской деревни организовали подвоз воды четырьмя автоцистернами от Сочинского водоканала.
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