Газоснабжение Крыма с территории Краснодарского края могут приостановить на три дня
По данным Минэнерго, в Крыму 29 ноября стартовали плановые работы на газопроводе, связанные с вводом нового объекта.
Во время работ выполнят врезку компрессорной станции в газопровод для повышения давления. Это делается для того, чтобы создать резерв для поставок газа в Херсонскую область. Таким образом Минэнерно планирует компенсировать падение добычи газа в регионе после атаки на три добывающие платформы «Черноморнефтегаза».
В ведомстве также уточнили, что работы никак не повлияют на электро- и газоснабжение розничных потребителей полуострова. При этом по данным источника, знакомого с ситуацией, во время работ могут на 3 дня приостановить поставку газа на крупнейшие электростанции региона с территории Краснодарского края, пишет «Коммерсантъ».
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