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ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе «Южный поток»

Происшествия
24.11.2022 14:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/fsb-predotvratila-terakt-ukrainskih-spetssluzhb-na-gazoprovode-yuzhnyj-potok
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе «Южный поток»
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе «Южный поток»

Правоохранителям удалось выйти на россиян, помогавшим спецслужбам Украины организовать подрыв участка газопровода «Южный поток», который находится в Волгоградской области. По этому газопроводу топливо из России экспортируют в Турцию и Европу.

У четверых подозреваемых обнаружили координаты места подрыва. Также были изъяты четыре мины, четыре килограмма пластита и взрыватели замедленного действия.

В квартире задержанных нашли 593 тыс. рублей и телефоны, в которых сохранилась переписка с украинскими кураторами, сообщает RT со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

На задержанных возбуждено сразу несколько уголовных дел.

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