ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе «Южный поток»
Происшествия
24.11.2022 14:18
Правоохранителям удалось выйти на россиян, помогавшим спецслужбам Украины организовать подрыв участка газопровода «Южный поток», который находится в Волгоградской области. По этому газопроводу топливо из России экспортируют в Турцию и Европу.
У четверых подозреваемых обнаружили координаты места подрыва. Также были изъяты четыре мины, четыре килограмма пластита и взрыватели замедленного действия.
В квартире задержанных нашли 593 тыс. рублей и телефоны, в которых сохранилась переписка с украинскими кураторами, сообщает RT со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
На задержанных возбуждено сразу несколько уголовных дел.
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