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«Газель» врезалась в стоящий грузовик в Краснодарском крае, ее пассажир погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gazel-vrezalas-v-stoyashhij-gruzovik-v-krasnodarskom-krae-ee-passazhir-pogib
«Газель» врезалась в стоящий грузовик в Краснодарском крае, ее пассажир погиб
Фото УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП произошло 13 июля в 14:20 в Северском районе на федеральной автодороге «Краснодар — Верхнебаканский».

По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и врезался в припаркованный большегруз Mercedes Benz под управлением 39-летнего водителя, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

В результате аварии пассажир «Газели» погиб на месте от полученных травм. Его водитель получил серьезные травмы, его госпитализировали в Северскую ЦРБ.

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