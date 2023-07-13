«Газель» врезалась в стоящий грузовик в Краснодарском крае, ее пассажир погиб
Происшествия
13.07.2023 19:24
Смертельное ДТП произошло 13 июля в 14:20 в Северском районе на федеральной автодороге «Краснодар — Верхнебаканский».
По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и врезался в припаркованный большегруз Mercedes Benz под управлением 39-летнего водителя, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
В результате аварии пассажир «Газели» погиб на месте от полученных травм. Его водитель получил серьезные травмы, его госпитализировали в Северскую ЦРБ.
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