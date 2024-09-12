Газа временно не будет в Центральном и Хостинском микрорайонах в Сочи

В городе-курорте 12 сентября временно отключат газ в домах жителей Центрального и части Хостинского микрорайонов от Светланы до Мацесты.

На участке будут проводить профилактические и ремонтные работы на газораспределительной сети. Главная их цель проверить оборудование перед началом зимнего отопительного сезона. Газоснабжение потребителей приостановили с 6:00 для обеспечения безопасности.

«Аботы будут проводится на ГРС с 9:00, а повторный пуск газа будут проводится в течение последующих восьми дней», — отметил главный инженер газораспределительной компании Виталий Ржеусский.

Для пуска газа потребителям специалисты газораспределительной компании выполнят опрессовку — проверку газопроводов под давлением. Поэтому жителям курорта необходимо со дня отключения и до возобновления отключить голубое топливо в кранах. График обходов домовладений можно узнать по телефонам: 8 (862) 2551084, 8 (862) 2540441.

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