Газ взорвался в жилом доме в Нижнем Тагиле, пострадали 6 человек

Инцидент в многоквартирном доме Свердловской области произошел утром 1 августа.

В пятиэтажном доме Нижнего Тагила случился хлопок газовоздушной смеси. К счастью, обошлось без дальнейшего возгорания. В результате происшествия обрушились 1 и 2 подъезды. Спасатели начали разбирать завалы и эвакуировать жильцов других подъездов.

По данным МЧС России, в результате взрыва газа в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Трех человек достали из под завалов.

На месте происшествия работают более 150 спасателей и 47 единиц техники, сообщает телеканал «360».

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