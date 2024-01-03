Гастроэнтеролог Утюмова: переедание связано с эмоциональным состоянием

Как правильно питаться в новогодние каникулы рассказала врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова.

По словам врача, Новый год у многих ассоциируется с завершением дел, а значит можно расслабиться. А обилие вкусной еды воспринимается как одно из вознаграждений за проделанную за год работу.

«Чаще всего праздничный стол — это изобилие разнообразных и необычных блюд. Поэтому возникает желание попробовать все и сразу. Одновременно с этим на протяжении длительных праздничных выходных меняется режим питания. Это может привести к неуправляемому перееданию», — рассказала гастроэнтеролог.

Она посоветовала наслаждаться вкусной едой с пользой для здоровья. Для этого надо принимать пищу только тогда, когда чувство голода отчетливо настало. Также принимать пищу стоит маленькими порциями. Таким образом можно попробовать много блюд и избежать переедания.

Кроме того, врач рекомендует не злоупотреблять алкогольными напитками.

«В них содержится много калорий. Длительное злоупотребление может привести к набору веса, а также обострить хронические проблемы со здоровьем. Лучшим вариантом для здоровья будет замена на безалкогольные напитки», — уточнила Утюмова.

По словам эксперта, в длительные новогодние праздники не стоит забрасывать занятия спортом. Например, для улучшения самочувствия взрослому человеку достаточно 150 минут в неделю умеренной физической активности. Это могут быть занятия плаванием, скандинавская ходьба, катание на лыжах и коньках, танцы, прогулки на свежем воздухе и другие активности, сообщает RT.

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