Терапевт Звонков рассказал, кому нельзя ходить в баню 

Терапевт Андрей Звонков рассказал, для кого баня может быть опасной.

По словам врача, баня полезна для здоровья, так как она оказывает оздоровительный и омолаживающий эффект, способствует улучшению кровообращения и лимфооттока. Однако не всем можно наслаждаться парилкой, предупредил врач. Особенно это касается людей с сердечными заболеваниями.

«В бане происходит активизация кровообращения, и естественно, что это имеет противопоказания для людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой. Здесь не нужно полностью отказываться от бани, но очень важно чувствовать меру. Если человек больной, я думаю, он не будет доводить свое сердце до чрезмерных нагрузок. А когда человек парится, сердце испытывает такие нагрузки. В парной сильно повышается пульс», – сказал Андрей Звонков.

Также врач посоветовал не ходить в баню людям с кожными болезнями.

«Людям с разными кожными заболеваниями тоже не стоит. Если есть псориаз, склеродермия, волчанка, пузырчатка – это запрещено. Баня будет вызывать усугубление этих заболеваний», – объяснил Андрей Звонков.

Кроме того, крайне вредно совмещать посещение бани с употреблением алкоголя, уверен врач.

«Сердце пьяного человека уже нагружено. При распаде спирта выделяется огромное количество энергии, и ее надо куда-то деть, от нее надо избавиться, она лишняя. Чтобы алкоголь «сжечь», сердцу приходится очень много работать», – подчеркнул терапевт.

По его словам, экспериментировать с нырянием после парной в сугробы тоже рискованно, это может привести к остановке сердца, сообщает радио Sputnik.

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