Гастроэнтеролог рассказал, почему не стоит плавать после еды

Плавание после еды может привести к аритмии, изжоге и спазму бронхов.

Из-за неприятных последствий в воду после приема пищи идти не стоит, рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.

«Конечно, нельзя плавать после еды. Во время плавания мышцы спины и брюшного пресса напрягаются, активно используются межреберные мышцы, с помощью которых мы дышим. Между тем после еды у нас меняется кровенаполнение органов: когда мы плаваем, кровью должны в большей степени наполняться мышцы, но, если мы только что поели, кровью в большей степени наполняется кишечник», — отметил гастроэнтеролог.

Соответственно, во время плавания мышцам будет поступать недостаточное количества крови, из-за чего они будут в плохих условиях — низкое снабжение кислородом и другими питательными веществами, добавил врач.

Кроме того, работающие межреберные мышцы и диафрагма при полном желудке создают условия для появления изжоги или отрыжки, последняя может сбить дыхание, продолжил специалист.

«Сочетание изжоги и отрыжки во время плавания, особенно если у человека изначально были проблемы с изжогой, может привести к так называемым непищеводным проявлениям. Например, может случиться приступ аритмии или спазм бронхов, даже заброс содержимого желудка в бронхи. Тогда будут тяжелые последствия, которые могут привести в реанимацию. А если человек в это время находится в воде, то он может и утонуть», — предупредил Сергей Вялов.

После еды нужно дать организму время на переваривание — не менее полутора-двух часов, посоветовал врач.

«Это время связано со скоростью опустошения желудка. Если вы поели мягкую пищу, суп или пюре, желудок будет пустым где-то через полчаса. А если вы поели более твердую или жирную пищу, то желудок освободится через полтора-два часа, и тогда можно будет плавать», — цитирует Сергея Вялова радио Sputnik.