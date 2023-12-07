Гастроэнтеролог Лопатина рассказала, можно ли мыть с мылом фрукты и овощи

У человека могут возникнуть проблемы с работой ЖКТ, если неправильно мыть пищевые продукты перед едой.

По словам гастроэнтеролога Марии Лопатиной, важно тщательно промывать фрукты и овощи перед употреблением, поскольку они могут быть источником различных инфекций — начиная с кишечных и заканчивая коронавирусом. Поэтому не стоит рисковать, пробуя продукты на рынках.

Врач рекомендовала замачивать мягкие ягоды и фрукты, а затем тщательно промывать их под проточной водой. У жестких фруктов после мытья стоит счистить кожуру. Но ни в коем случае нельзя мыть пищевые продукты моющими средствами, даже если те заявлены как «детские» или «экологичные», отметила специалист. Особенно опасны антибактериальные средства, поскольку они могут привести к нарушению микрофлоры кишечника.

«После этого в организме человека развивается синдром раздраженной кишки, который очень сложно убрать», — цитирует Марию Лопатину телеканал «360» со ссылкой на «Пятый канал».

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