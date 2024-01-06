Гастроэнтеролог Логинов: очень горячие напитки могут вызвать сильный ожог

Люди зимой часто пьют горячие напитки — какао, чаи и глинтвейны. Умеренно горячие напитки вреда не несут, особенно для людей без хронических заболеваний ЖКТ.

Однако очень горячие и обжигающие напитки могут вызвать спазмы верхнего отдела ЖКТ и раздражение слизистой оболочки. Также могут возникать воспаления желудка и пищевода, рассказал врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Владимир Логинов.

Кроме того, слишком горячие напитки могут вызывать тяжелый термический ожог, а спиртные напитки — еще и химические, отметил врач.

«Параллельно страдают и другие органы пищеварения — печень и поджелудочная. Все это сопровождается изжогой и болью в верхних отделах живота, отрыжкой и порой даже рвотой. Поэтому важно не увлекаться горячими напитками и следить за оптимальной температурой, которая исключит травмирование органов ЖКТ», — заявил Логинов.

Он также предупредил, что новогодние праздники — всегда самое ажиотажное время для стационаров.

«В это время можно запросто допиться и доесться до острых холециститов и панкреатитов, а также других состояний, которые требуют госпитализации. Например, новогоднее переедание может привести к развитию острого панкреатита, вплоть до инвалидизации. На фоне этих состояний может развиться панкреонекроз или хронический панкреатит с исходом в панкреонекроз. В таких случаях, к сожалению, поджелудочная железа «расплавляется» и частично утрачивает свою функцию. Это грозит тем, что пациент будет вынужден всю жизнь принимать препараты, и развитием вторичного сахарного диабета», — предупредил врач.

Лучшим лечением гастроэнтеролог назвал профилактику, особенно для пациентов с хроническими заболеваниями ЖКТ.

«Если вы относитесь к такой категории людей, то для эффективной профилактики обострений вам необходимо заранее обратиться к врачу, который даст разъяснение по диете и препаратам, которые можно использовать для самолечения или самопрофилактики этих состояний», — цитирует Владимира Логинова RT.

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