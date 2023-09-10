Гассий: в голосовании уже принял участие каждый четвертый житель Кубани

Доктор экономических наук, профессор КубГУ, член Общественной палаты Кубани, специалист по устойчивому развитию территорий Виолетта Гассий рассказала о том, как проходит второй день голосования в Краснодарском крае.

Гассий отметила, что муниципальные органы власти наиболее приближены к жителям конкретных городов, сел и станиц.

«Вопросы социально-экономического развития всегда волнуют каждую семью. Это вопросы занятости, доходов, реализации своих интересов. Поэтому в настоящее время, когда мы избираем представителей фактически своих интересов, мы формируем ту повестку, которую мы хотим видеть в повседневной жизни», — отметила Гассий.

Она также сообщила, что в голосовании уже принял участие фактически каждый четвертый житель Кубани.

«Более миллиона наших земляков до 20:00 имеют право выразить гражданскую позицию и отдать голос за того, которому могут доверять», — напомнила член краевой Общественной палаты.

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