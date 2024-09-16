Гаражи загорелись в Краснодаре

Сообщение о пожаре на улице 40-летия Победы, 146/3 поступило в Краснодарский пожарно-спасательный гарнизон поступило 16 сентября в 19:33.

На место прибыли сотрудники спасательно-пожарного отряда № 5 и установили, что горят два гаража. В 22:45 пожар полностью ликвидировали. Его площадь составила 90 кв. м.

В одном из гаражей находились вещи, в другом — автомобиль. Спасателям удалось спасти машину от огня, сообщает МЦУ Краснодар в Telegram.

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