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Гаражи загорелись в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/garazhi-zagorelis-na-ulitse-40-letiya-pobedy-v-krasnodare
Гаражи загорелись в Краснодаре
Фото t.me/mcu_krd

Сообщение о пожаре на улице 40-летия Победы, 146/3 поступило в Краснодарский пожарно-спасательный гарнизон поступило 16 сентября в 19:33.

На место прибыли сотрудники спасательно-пожарного отряда № 5 и установили, что горят два гаража. В 22:45 пожар полностью ликвидировали. Его площадь составила 90 кв. м.

В одном из гаражей находились вещи, в другом — автомобиль. Спасателям удалось спасти машину от огня, сообщает МЦУ Краснодар в Telegram.

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