Гаражи загорелись на площади 200 кв. метров в Краснодаре

Пожар произошел вечером 25 сентября на улице Лузана.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что огонь охватил несколько гаражей во дворах многоквартирных домов.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 18:13. Пожарные прибыли на место и установили, что загорелись гаражи на площади 200 кв. м. В 18:44 пожар локализовали на той же площади.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В тушении участвуют 17 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: за неделю в Краснодарском крае произошло 433 пожара.