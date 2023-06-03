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Гараж загорелся в районе парка Галицкого в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/garazh-zagorelsya-v-rajone-parka-galitskogo-v-krasnodare
Гараж загорелся в районе парка Галицкого в Краснодаре
Фото "Кубань 24"

Сообщение о возгорании гаража на улице Благодарной поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 3 июня мая в 17:27.

На место прибыли пожарные расчеты и установили, что возгорание произошло в гараже. В 17:39 пожар локализовали, в 17:48 — полностью потушили. Площадь пожара составила 15 кв. м.

На месте работали 9 спасателей и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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