Гараж сгорел в частном доме под Анапой

Пожар произошел накануне в одном из частных домов в селе Гай-Кодзор.

По предварительным данным, загорелся капитальный гараж на территории частного дома. В гараже находился полный газовый баллон. Сотрудники МЧС вынесли баллон из гаража в ходе тушения пожара. Угрозу распространения пожара ликвидировали. Площадь возгорания составила 25 кв. м. Во время возгорания никто не пострадал.

Пожар тушили 8 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба краевого управления ГО и ЧС в Telegram.

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