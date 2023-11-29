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Гандбольный тренер Ходько призвал установить памятник «футболисту» Галицкому

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gandbolnyj-trener-hodko-prizval-ustanovit-pamyatnik-futbolistu-galitskomu
Гандбольный тренер Ходько призвал установить памятник «футболисту» Галицкому
Сергей Галицкий. Фото Марка Гранкина, «Кубань 24»

Главный тренер мужского гандбольного клуба ЦСКА Олег Ходьков высказал свое мнение о владельце ФК «Краснодар» Сергее Галицком.

По словам Хадькова, Галицкий — настоящий фанат футбола, построивший базы, парк и стадион.

«Он сделал многое для этого вида спорта. Приятно, что он вкладывает огромные средства не за границей, а в родном Краснодаре. Ему памятник при жизни нужно ставить», — цитирует тренера RT.

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