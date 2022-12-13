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Гандболистки «Кубани» победили «АГУ-Адыиф» из Майкопа

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/gandbolistki-kubani-pobedili-agu-adyif-iz-majkopa
Видео канала «Кубань 24»

Краснодарки начали поединок с пяти точных безответных бросков.

Вскоре увеличили отрыв до 7 мячей. Гостям не помогали ни тайм-ауты, ни командные перестроения в атаке и обороне. По большому счету, коллектив Дениса Сайфулина решил исход встречи уже к перерыву — 23:10. Во втором тайме команды доигрывали матч. У «желто-зеленых» отличились все полевые игроки. В итоге победа со счетом 40:23.

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