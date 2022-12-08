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ГК «Золотая рыбка» завоевал золото на финальном этапе Кубка губернатора края

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/gk-zolotaya-rybka-zavoeval-zoloto-na-finalnom-etape-kubka-gubernatora-kraya
Видео канала «Кубань 24»

В Краснодаре завершился очередной финальный этап Кубка губернатора края по гандболу. Лучших в возрасте до 14 лет определили девушки.

Судьба чемпионства решалась в последней игре турнира между двумя оппонентами из кубанской столицы. Чтобы стать первыми, команде «Феникс» нужно было обыграть «Золотую рыбку» с разницей как минимум в пять мячей. В обоих коллективах в основном местные гандболистки. Есть, правда, и исключения. Например, разыгрывающая «рыбок» Василина Воронежева. В Краснодар она переехала летом из Санкт-Петербурга.

«Меня ждали долго, мы переехали, чтобы тут продолжать свою карьеру. Рассматривали Москву, вот, Ростов-на-Дону. Но выбрали Краснодар, потому что здесь развит гандбол, отсюда больше перспектив», — поделилась игрок команды «Золотая рыбка» Василина Воронежева.

Команда Василины почти сразу захватила инициативу в игре. К концу тайма на табло 11:6 в пользу «Золотой рыбки». То есть, вторую половину матча «Фениксу» нужно было выиграть с разницей «+10». Настроить на нужный лад подопечных в перерыве пытался наставник «Феникса» Сергей Кос.

«Он сначала говорил, что надо сплоченно, потом, чтобы мы вместе стояли, потом, чтобы персонально взяли. Ругал нас, чтобы мы забивали, потому что, например, я три раза бросила и один только забила», — сказала игрок команды «Феникс» Алина Порошина.

Разговоры с тренером «красно-черным» не помогли. Игроки команды «Золотая рыбка» уверенно победили — 21:15. И завоевали золото. «Феникс» в итоге занял третье место. Серебро у коллектива «Ровесник» из Крымска.

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