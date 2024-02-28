Галушко призвала повышать зарплаты в школах Краснодара из-за дефицита кадров

Об актуальной ситуации с образовательными учреждениями в краевой столице председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко сообщила 28 февраля на открытом отчете мэра по итогам 2023 года.

Она отметила, что Краснодар — быстрорастущий город. И его население растет в том числе за счет детей и молодежи. При этом увеличение количества детей требует не только новых общеобразовательных школ, но и учреждений дополнительного образования. Действующие в городе подобные учреждения разной направленности испытывают острую потребность в помещениях. К примеру, конкурс на поступление в первый класс в учреждениях дополнительного образования в отраслях культуры составляет ежегодно составляет до 30 человек на 1 место.

«Пока мы не можем полностью разгрузить школы, несмотря на масштабные объемы строительства новых объектов. Динамика роста населения Краснодара существенно превышает число создаваемых школ», — рассказала Галушко.

Она подчеркнула, что строительство новых школ обостряет еще одну проблему — дефицит педагогических кадров, связанный с низкой материальной мотивацией.

«Мы строим школы, но укомплектовать их кадрами при существующем размере заработной платы весьма затруднительно. Как показывает практика, действующие меры социальной поддержки учителей и воспитателей не могут остановить текучку кадров. Нужно увеличивать зарплату», — добавила председатель Гордумы.

Она уточнила, что власти Краснодара активно участвуют в федеральных программах, позволяющих увеличить муниципальный бюджет для решения актуальных проблем, в первую очередь — социальных.

«Мы чувствуем мощную поддержку и губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, администрации края, ЗСК. Без такой поддержки нам не удалось бы решать стоящие перед нами задачи. Однако наши возможности остаются ограничены», — подытожила Галушко.

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