Галицкий расширит парк «Краснодар» до поселка Плодородного

Об этом 17 апреля рассказал замглавы Краснодара Владимир Архипов.

Сейчас на территории зеленой зоны продолжают строить новую очередь самой известной зеленой зоны столицы Кубани — Парк облаков. Для его строительства перекрыли участок дороги на улице Посадского от улицы Тихорецкой до дома №22.

И если известно, что строится с левой стороны временной дороги в поселок Плодородный, то с противоположной — также работает техника и ведутся земельные работы. Выяснилось, что тут тоже планируется парковая зона. По словам вице-мэра, с обеих сторон дороги будет зеленая зона, а парк «Краснодар» протянется в будущем до поселка Плодородного.

«Здесь будут пешие прогулки, дальше эта дорога будет продлеваться до поселка Плодородного и там уже через поселок Плодородный будет выходить на улицу имени генерала Сапрунова, она тоже будет в перспективе трех-четырехполосной», — рассказал телеканалу «Краснодар» Владимир Архипов.

Замглавы города добавил, что планировка этой территории пока находится в разработке.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Парк Облаков» расположится на высоте 27 м и будет занимать площадь 19 га. В новой очереди парка «Краснодар» планируют установить арт-объекты и фонтаны, а также обустроить несколько новых водоемов. Участок улицы Владислава Посадского сделали пешеходным, он соединит очереди парка «Краснодар».