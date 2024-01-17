Галина Ермакова: в нашей стране идут радикальные изменения

Председатель краснодарского регионального отделения Союза женщин России Галина Ермакова поддержала Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.

«Я могу сказать, что, конечно же, идут радикальные изменения. Сейчас такая господдержка, социальная поддержка, льготы. Сейчас мамы не остаются в стороне, женщины сейчас активно участвуют в социальной жизни. У них не болит голова, потому что дети идут в школы, детские сады. Безопасность, поддержка, возможность трудиться и оставлять дома своих деток — это немаловажно. А потом женщины сейчас работающие, многие вторую смену проводят дома. Они имеют на это все права, возможности. Мы будем поддерживать женщин и делать все, чтобы качество жизни наших работающих мам было лучше, чтобы они жили счастливо, и чтобы наши семьи пополнялись детками», — сказала Галина Ермакова.

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