Гагарин вместо Бэтмена: в РФ могут ввести патриотические рекомендации по внешнему виду школьных товаров

В Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг заявили, что регулярно получают от родителей школьников жалобы на «излишнее засилье» персонажей западной массовой культуры на школьных принадлежностях.

Письмо с предложением разработать патриотические рекомендации для производителей по внешнему виду школьных товаров председатель ассоциации Михаил Ветров направил на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.

В документе отмечается, что в продаже много тетрадей, дневников, пеналов, ранцев с изображениями Человека-паука, Бэтмена и Капитан Америка, но практически отсутствуют школьные товары, где изображены российские персонажи или известные личности.

В частности, по словам Ветрова, нет тетрадей и прописей с портретом Юрия Гагарина, рюкзаков и ранцев с Александром Суворовым или Федором Достоевским.

«В данной связи прошу Вас разработать патриотические рекомендации для производителей по внешнему виду школьных товаров и принадлежностей, поступающих в свободную розничную продажу в России», — цитирует обращение Ветрова RT.

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