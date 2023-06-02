В Госдуме предложили уменьшить объем домашнего задания для школьников

Ранее депутат Госдумы Владислав Даванков призвал полностью отменить домашние задания в школах, приняв для этого соответствующий законопроект.

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова частично поддержала эту инициативу.

«Полностью отменить домашние задания я бы не поддержала, а вот сделать их адекватными, сократить объем, считаю, что, безусловно, нужно в этой части», — сказала Лантратова.

Парламентарий уверена, что из-за большого объема домашнего задания школьники не успевают гулять, заниматься спортом и общаться с друзьями. Кроме того, из-за сложности заданий некоторым из них приходится обращаться к репетиторам, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: ЕГЭ 2023: когда и где школьники могут узнать свои результаты?