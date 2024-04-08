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Футбольный матч «Уралана» с «Армавиром» закончился массовой дракой

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/futbolnyj-match-uralana-s-armavirom-zakonchilsya-massovoj-drakoj
Футбольный матч «Уралана» с «Армавиром» закончился массовой дракой
Фото из соцсетей

Инцидент произошел 6 апреля в Элисте во время матча Первенства среди любительских клубов.

На 33 минуте при счете 0:0 между футболистами «Армавира» и «Уралана» началась потасовка, к которой подключились элистинские болельщики. В итоге конфликт перерос в массовую драку на футбольном поле.

Матч не стали доигрывать. Инцидент на поле в Элисте рассмотрят на ближайшем заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС, сообщает пресс-служба ФК «Армавир».

Читайте также: массовая драка студентов произошла возле техникума в Анапе. Инцидент произошел 29 марта на улице промышленно напротив Анапского индустриального техникума.

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