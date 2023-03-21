Футбольный комментатор заявил, что испытал оргазм от просмотра матча «Локомотив» — «Краснодар»
Спорт
21.03.2023 17:41
«Локомотив» и «Краснодар» сыграли в 20 туре РПЛ 18 марте на «РЖД Арене». Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «железнодорожников».
В первом тайме «Краснодар» забил два гола, однако в начале второй половины встречи пропустил три мяча. Кроме того, в этом матче были два удаления и нереализованный пенальти.
«Испытал футбольный оргазм, потому что в этом матче было все, за исключением болельщиков на трибунах», — рассказал комментатор телеканала «Матч ТВ» Генич.
По его словам, такие матчи делают хорошую рекламу российскому чемпионату, сообщает «РБ Спорт».
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