Футболисты КубГУ сыграют в финале международного турнира «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге

Финал турнира, в котором приняли участие ведущие студенческие команды из России и стран Африки, пройдет 27 июля на стадионе СК «Политехник» в Санкт-Петербурге. Футболисты КубГУ сыграют с Крымским федеральным университетом, начало в 18:20.

На пути к финалу КубГУ одержал три победы, обыграв команду Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и студентов из Камеруна и Нигерии.

«Нам удалось собрать действительно сильнейшие студенческие команды своих стран, поэтому мы ожидаем по-настоящему запредельный уровень футбола. Отношения России и стран Африки выходят на новый уровень, и наш студенческий футбол находится в тренде», — отметил генеральный директор Международного студенческого футбольного союза, президент НСФЛ Андрей Стукалов.

Финальный матч между трехкратными чемпионами НСФЛ — Кубанским государственным университетом и Крымским федеральным университетом имени В. И. Вернадского — можно посмотреть по этой ссылке.

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