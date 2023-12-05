Футболисты «Краснодара» встретятся с фанатами в ТРЦ «Галерея»

Автограф-сессия с игроками ФК «Краснодар» пройдет 6 декабря в 17:00 на 3 этаже в «Фудхолле #313 Небо и еда» во 2 очереди ТРЦ «Галерея».

На встречу с фанатами приедут голкипер Стас Агкацев, защитник Сергей Волков и полузащитник Кади.

«Нам так нравится видеться с вами чаще! Поэтому мы решили организовать еще одну автограф-сессию. Развлекательная программа с конкурсами и интерактивом стартует в 17:00, игроки приедут спустя час. Ведущие — наш бык и Константин Перминов! Приходите, будет душевно», — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар» в Telegram.

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