Футболисты ФК «Краснодар» пригласили на тренировку юного болельщика

Маленький Костя рассказал о своей мечте встретиться с футболистами любимой команды в рамках всероссийской акции «Елка желаний».

Мечта мальчика исполнилась 17 апреля. Его вместе с семьей пригласили на тренировку футбольного клуба, где Костя познакомился с игроками и пообщался со своими кумирами.

Юный болельщик сфотографировался с нападающим Федором Смоловым, полузащитником Эдуардом Сперцяном и защитником Кайо, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар» в Telegram.

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