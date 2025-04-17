Футболист Стипиди: главный тренер «Краснодара» Мусаев — ошибка Галицкого

Известный футбольный функционер Павел Стипиди высказался о главном тренере ФК «Краснодара» Мураде Мусаеве после разгромного для команды матча с «Зенитом».

Бывший футбольный арбитр ФИФА считает, что футболисты главного футбольного клуба Юга России и лидера турнирной таблицы РПЛ этого сезона ФК «Краснодар» играют как им вздумается.

«Будь на поле хоть сто Сперцянов, сто Черниковых или сто Кривцовых, это ничего не даст, чемпионство так не выигрывается. Нужны действия всех в унисон. А не бей-беги с выбиваниями вперед на Кордобу. При Ивиче была четко выстроена стратегия игры команды. Каждый футболист знал, что ему надо делать на поле, и не дай бог он бы это не делал.

По словам Стипиди, неорганизованная игра — заслуга нынешнего главного тренера «быков» Мурада Мусаева, это показала игра с питерским «Зенитом».

«Это не беда Мусаева, он просто не обладает необходимыми тренерскими навыками. Этот человек не может тренировать взрослые футбольные команды. Может, его уровень академия, но не больше. А «Краснодар» хочет стать чемпионом. Галицкий, я считаю, сам себя обманывает. Мусаев – его ошибка», — рассказал Павел Стипиди сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

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