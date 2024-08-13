Футболист из Анголы назвал Краснодар самым комфортным городом России

Ангольский полузащитник, выступающий за махачкалинское «Динамо», Эгаш Касинтура рассказал о жизни в России.

Эгаш Касинтура живет в России с 2015 года. Он учился в Краснодаре, затем играл в футзал в Сыктывкаре и выступал за футбольные клубы «Уфа» и «Динамо Махачкала».

Отвечая на вопрос о том, есть ли разница между российскими городами и столицей, 26-летний футболист отметил, что Россия — большая и многокультурная страна, но в каждом регионе есть какие-то нюансы. Самым комфортным городом в стране спортсмен назвал Краснодар.

«Долгое время жил в Краснодаре и мне там было хорошо. В этом городе много друзей, а самое главное — я чувствую себя там нормально. Климат позволяет ощущать себя более комфортно», — цитирует Эгаша Касинтуру портал Sport24.

Эгаш Касинтура в 2016 году поступил в Институт нефти, газа и энергетики КубГТУ по специальности «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти». Выступал за любительские команды Краснодара.

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