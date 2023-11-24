Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Футболист Черников: слышал, что в Краснодаре скоро должны открыть аэропорт

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/futbolist-chernikov-slyshal-chto-v-krasnodare-skoro-dolzhny-otkryt-aeroport
Футболист Черников: слышал, что в Краснодаре скоро должны открыть аэропорт
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Александр Черников сказал, что не видит препятствий для проведения матча национальной команды в Краснодаре, несмотря на закрытую воздушную гавань.

«Закрыт аэропорт? Думаю, это не проблема. Слышал одним ухом, что скоро должны открыть аэропорт у нас», — отметил футболист.

Черников добавил, что с возобновлением работы аэропорта в Краснодаре жителям города, в том числе футболистам, станет проще, сообщает Sport24.

Аэропорт Краснодара приостановил работу 24 февраля 2022 года после начала специальной военной операции на Украине.

Читайте также: новичок «Краснодара» Витор Тормена пожаловался на долгие поездки из-за закрытого аэропорта. По его словам, на дорогу в Москву у команды уходит около 11 часов

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях