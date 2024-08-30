Фургон рухнул с дороги в реку в Туапсе, водитель в больнице
Происшествия
30.08.2024 10:18
Авария произошла 30 августа в 7:30 в Туапсе.
По предварительным данным, 44-летний местный ехал за рулем Лада Ларгус» со стороны улицы Черноморской в сторону улицы Фрунзе, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Машина наехала на бордюрный камень и металлическое ограждение, после чего опрокинулась в русло реки.
В результате ДТП водителю оказана разовая медицинская помощь, сообщает Госавтоинспекция Туапсинского района в Telegram.
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