Фура завалилась на иномарку с людьми в Краснодарском крае

ДТП произошло 11 июля в 12:53 в Тимашевском районе на автодороге «Краснодар — Ейск». К счастью, никто не пострадал.

По предварительным данным, 70-летняя водитель автомобиля Renault на перекрестке с круговым движением нарушила ПДД и создала помеху грузовому автомобилю Volvo. Водитель фуры попытался избежать столкновения и резко затормозил. Прицеп неконтролируемо занесло и он опрокинулся на легковушку.

В момент ДТП в Renault находились 5 человек, в том числе двое детей, и собака. По факту аварии проводят проверку. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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