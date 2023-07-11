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Фура завалилась на иномарку с людьми в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fura-zavalilas-na-inomarku-s-lyudmi-v-krasnodarskom-krae
Фура завалилась на иномарку с людьми в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

ДТП произошло 11 июля в 12:53 в Тимашевском районе на автодороге «Краснодар — Ейск». К счастью, никто не пострадал.

По предварительным данным, 70-летняя водитель автомобиля Renault на перекрестке с круговым движением нарушила ПДД и создала помеху грузовому автомобилю Volvo. Водитель фуры попытался избежать столкновения и резко затормозил. Прицеп неконтролируемо занесло и он опрокинулся на легковушку.

В момент ДТП в Renault находились 5 человек, в том числе двое детей, и собака. По факту аварии проводят проверку. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: пенсионерка погибла под колесами легковушки на трассе в Краснодарском крае. Авария произошла 10 июля около 22:00 на трассе М-4 «Дон» — Новотитаровская в Динском районе.

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