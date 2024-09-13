Фура загорелась на трассе под Краснодаром

Сообщение о возгорании грузового автомобиля на 14 км трассы Краснодар — Кропоткин поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 13 сентября в 17:49.

Пожарные расчеты прибыли на место и установили, что автомобиль загорелся в движении. Возгорание ликвидировали, его площадь составила 20 кв. м. В результате пожара никто не пострадал.

В ликвидации пожара участвовали 3 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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