Фура смяла «Ладу» в Краснодарском крае, пожилой водитель легковушки погиб

Смертельная авария произошла 27 ноября около 4:00 на 1180 км федеральной трассы М-4 «Дон» в Крыловском районе.

По предварительной информации, 48-летний водитель грузового автомобиля Mercedes не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Lada Granta под управлением 85-летнего мужчины.

В результате столкновения водитель легковушки получил серьезные травмы. Позже он умер в больнице. Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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