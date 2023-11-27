Фура смяла «Ладу» в Краснодарском крае, пожилой водитель легковушки погиб
Происшествия
27.11.2023 15:26
Смертельная авария произошла 27 ноября около 4:00 на 1180 км федеральной трассы М-4 «Дон» в Крыловском районе.
По предварительной информации, 48-летний водитель грузового автомобиля Mercedes не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Lada Granta под управлением 85-летнего мужчины.
В результате столкновения водитель легковушки получил серьезные травмы. Позже он умер в больнице. Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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