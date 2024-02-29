Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Фура сбила школьника на пешеходном переходе в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fura-sbila-shkolnika-na-peshehodnom-perehode-v-krasnodarskom-krae
Фура сбила школьника на пешеходном переходе в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ОМВД по Кореновскому району

Дорожное происшествие случилось утром 29 февраля в станице Раздольной на автодороге Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля МАЗ не предоставил преимущество в движении и сбил 14-летнего подростка, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП школьник получил травмы разной степени тяжести. Его госпитализировали в Кореновскую центральную районную больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ОМВД по Кореновскому району.

Читайте также: в Сочи водитель насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места аварии. ДТП произошло 23 февраля около 18:50 в микрорайоне Мацеста на улице Чекменева.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях