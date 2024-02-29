Фура сбила школьника на пешеходном переходе в Краснодарском крае

Дорожное происшествие случилось утром 29 февраля в станице Раздольной на автодороге Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля МАЗ не предоставил преимущество в движении и сбил 14-летнего подростка, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП школьник получил травмы разной степени тяжести. Его госпитализировали в Кореновскую центральную районную больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ОМВД по Кореновскому району.

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