Фура сбила двоих подростков и протаранила две легковушки на трассе под Анапой

Авария произошла 30 августа 1:00 на дороге Андреева гора — станица Варениковская —Анапа.

По предварительным данным, водитель грузовика сбил двоих подростком в возрасте 16 и 17 лет, которые переходили проезжую часть в неположенном месте. После наезда на пешеходов грузовик отбросило на стоящие «Лада Гранта» и «Лада 2104».

В результате аварии подростки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Обстоятельства ДТП устанавливают, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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