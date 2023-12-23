Фура с мандаринами обезглавила 81-летнюю женщину-пешехода в Туапсе

Авария произошла 23 декабря в 10:40 в Туапсе на улице Горького. Фура выезжала из морского порта и наехала на пенсионерку.

По предварительным данным, 54-летний водитель грузовика DAF допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть дороги на нерегулируемом перекрестке.

В результате ДТП 81-летняя женщина погибла на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Видео с места аварии попало в соцсети, очевидцы сообщают о том, что женщине оторвало голову.

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