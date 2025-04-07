Фура с фанерой перевернулась и перекрыла движение на федеральной трассе в Туапсе

Авария произошла утром 7 апреля трассе Джубга-Сочи в районе Ольгинки в Туапсинском районе.

По предварительным данным, водитель за рулем груженой фанерой фуры двигался в сторону Туапсе и на одном из поворотов не справился с управлением. Большегруз перевернулся и перекрыл полосу в сторону Сочи.

В результате ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГАИ, они регулируют движение транспорта на участке дороги. В ближайшее время грузовик поднимут с помощью автокрана.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Туапсинскому району газета «Туапсинские вести» в Telegram.

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