Фура раздавила пешехода в Краснодаре

Дорожное происшествие случилось днем 21 февраля на пересечении улиц 2-я Линия и Красных Партизан.

По предварительным данным, водитель большегруза наехал на мужчину, находящегося на проезжей части.

В результате ДТП мужчина погиб на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе личность погибшего, сообщает «Аргументы и Факты — Юг».

В пресс-службе УМВД Краснодара уточнили, что большегруз сбил насмерть 30-летнего мужчину. Установлено, что он перебегал проезжую часть в непредназначенном для этого месте.

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