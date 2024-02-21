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Фура раздавила пешехода в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fura-razdavila-peshehoda-v-krasnodare
Фура раздавила пешехода в Краснодаре
Фото из соцсетей

Дорожное происшествие случилось днем 21 февраля на пересечении улиц 2-я Линия и Красных Партизан.

По предварительным данным, водитель большегруза наехал на мужчину, находящегося на проезжей части.

В результате ДТП мужчина погиб на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе личность погибшего, сообщает «Аргументы и Факты — Юг».

В пресс-службе УМВД Краснодара уточнили, что большегруз сбил насмерть 30-летнего мужчину. Установлено, что он перебегал проезжую часть в непредназначенном для этого месте.

Читайте также: девушка на иномарке сбила 11-летнего школьника в Краснодаре. ДТП произошло 20 февраля около 8:00 на улице Азовской в Славянском микрорайоне.

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